В Самаре мужчина поздно ночью поджег два подъезда в доме на Владимирской

СЕГОДНЯ 16:12 2019-03-13T16:12:40+03:00

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На днях в Железнодорожном районе Самары произошло ЧП. Там в ночь на 4 марта неизвестный устроил пожар в двух подъездах дома № 37 по улице Владимирской. Поджигатель попал на подъездные камеры.

- В 2:51 мужчина отжал дверь и зашел в подъезд № 3 с бутылкой, в которой, предположительно, находилась горючая жидкость, а вышел через 8 минут. Сразу после этого в подъезд зашли местные жители, заметили возгорание и начали тушить его снегом. Они же вызвали пожарных, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» представители программы «Безопасный дом».

Также известно, что 3:00 мужчина провернул ту же операцию с поджогом в подъезде № 1. Благодаря тому, что жители быстро заметили возгорание и вызвали сотрудников МЧС, пожар не успел распространиться по подъезду. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование. Что побудило мужчину устроить поджог, пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/696752" frameborder="0"></iframe> Мужчина устроил пожар в двух подъездах.

ИСТОЧНИК KP.RU