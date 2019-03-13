2019-03-13T16:12:40+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина поздно ночью поджег два подъезда в доме на Владимирской

К счастью, местные жители быстро заметили возгорание и стали тушить его снегом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Местные жители быстро вызвали пожарных и предотвратили распространение пламениМестные жители быстро вызвали пожарных и предотвратили распространение пламениФото: скриншот с видео
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На днях в Железнодорожном районе Самары произошло ЧП. Там в ночь на 4 марта неизвестный устроил пожар в двух подъездах дома № 37 по улице Владимирской. Поджигатель попал на подъездные камеры.

- В 2:51 мужчина отжал дверь и зашел в подъезд № 3 с бутылкой, в которой, предположительно, находилась горючая жидкость, а вышел через 8 минут. Сразу после этого в подъезд зашли местные жители, заметили возгорание и начали тушить его снегом. Они же вызвали пожарных, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» представители программы «Безопасный дом».

Также известно, что 3:00 мужчина провернул ту же операцию с поджогом в подъезде № 1. Благодаря тому, что жители быстро заметили возгорание и вызвали сотрудников МЧС, пожар не успел распространиться по подъезду. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование. Что побудило мужчину устроить поджог, пока не известно.

Мужчина устроил пожар в двух подъездах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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