Самарская и Оренбургская области договорились об обмене опытом
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Оренбургской области Юрий Берг заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.
- Регионы будут обмениваться опытом и передовыми практиками, а также займутся укреплением связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ и благоустройство, - сообщили в правительстве Самарской области.
Напомним, что с прошлого года Самарская и Оренбургская область уже занимаются совместным проектом в сфере здравоохранения. В его рамках пациенты из приграничных районов получают помощь даже в тех медучреждениях, если они находятся в другом регионе, что позволяет не тратить время на многочасовые поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU