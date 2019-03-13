2019-03-13T16:40:19+03:00
Общество

Самарская и Оренбургская области договорились об обмене опытом

Дмитрий Азаров и Юрий Берг подписали соответствующее соглашение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Оренбургской области Юрий Берг заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

- Регионы будут обмениваться опытом и передовыми практиками, а также займутся укреплением связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ и благоустройство, - сообщили в правительстве Самарской области.

Напомним, что с прошлого года Самарская и Оренбургская область уже занимаются совместным проектом в сфере здравоохранения. В его рамках пациенты из приграничных районов получают помощь даже в тех медучреждениях, если они находятся в другом регионе, что позволяет не тратить время на многочасовые поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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