2019-03-13T16:58:25+03:00
Общество

В Самаре руководители компании, занимающейся грузоперевозками, присвоили себе зарплату своих подчиненных

Сумма, которую не выплатили сотрудникам, составляет почти полмиллиона рублей
Михаил ГОРЮНОВ
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После расследования дело передадут в Промышленный районный судПосле расследования дело передадут в Промышленный районный судФото: Михаил ГОРЮНОВ
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На днях следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО "Транс Логистика", предприятия, которое занимается грузоперевозками. Их подозревают по статье 145 УК РФ - невыплата заработной платы работникам.

- Постановление следователя к нам поступило 12 марта. Сотрудникам фирмы задолжали почти 495 тысяч рублей, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, где принятие процессуального решения признали обоснованным.

Согласно фабуле уголовного дела, должностные лица из числа руководителей организации частично не отдавали деньги работникам с октября 2018-го по января 2019 года. Сделали они это, по версии следствия, из корыстных побуждений. По преступлению пока никто не задержан. Расследование продолжается. Его ход находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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