2019-03-13T17:02:07+03:00
Общество

В Самаре начали взламывать лед на реках

На работу вышел ледокол «Терек-1»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ледокол начал работу на реке Самаре в районе Старой бухтыЛедокол начал работу на реке Самаре в районе Старой бухтыФото: Скриншот с видео
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В среду, 13 марта, на реке Самаре в областной столице открыли навигацию 2019 года. Первопроходцем стал ледокол «Терек-1». Он начал взламывать лед в районе Старой бухты. Об этом сообщает РечФлот-63.

Отметим, что навигация-2019 продлится примерно с апреля по ноябрь. Если позволит погода, первые «Омики» поплывут из Самары в Рождествено уже с 11 апреля. После этого начнут открываться переправы по маршрутам: Самара — Зольное и Самара — Винновка.

Ледокол "Терек-1" 13 марта 2019 в Старой бухте.Видео: РечФлот-63

ИСТОЧНИК KP.RU

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