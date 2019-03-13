В Самаре начали взламывать лед на реках
На работу вышел ледокол «Терек-1»
Ледокол начал работу на реке Самаре в районе Старой бухтыФото: Скриншот с видео
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В среду, 13 марта, на реке Самаре в областной столице открыли навигацию 2019 года. Первопроходцем стал ледокол «Терек-1». Он начал взламывать лед в районе Старой бухты. Об этом сообщает РечФлот-63.
Отметим, что навигация-2019 продлится примерно с апреля по ноябрь. Если позволит погода, первые «Омики» поплывут из Самары в Рождествено уже с 11 апреля. После этого начнут открываться переправы по маршрутам: Самара — Зольное и Самара — Винновка.
Ледокол "Терек-1" 13 марта 2019 в Старой бухте.Видео: РечФлот-63
ИСТОЧНИК KP.RU