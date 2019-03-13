«Огонь мог переброситься на соседние строения»: в Самаре пожарные отстояли дома в частном секторе
В среду, 13 марта сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области боролись с крупным пожаром в частном секторе Железнодорожного района города.
Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в 17:28. Звонивший сообщил о пожаре в частном доме по адресу 5 переулок, дом 20. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно отправились на место ЧП.
Оказалось, что горит частный двухэтажный кирпичный дом.
- Огонь захватил площадь в 250 кв. м. Пожару был присвоен повышенный - второй - ранг сложности, на место были направлены дополнительные силы и средства. Существовала угроза распространения огня на соседние жилые дома, - сообщили в МЧС.
Также в ведомстве добавили, что во время пожара пострадал мужчина. Он представился хозяином дома. Пострадавший сообщил, что пытался самостоятельно справиться с огнем, но безрезультатно. По предварительным данным мужчина отделался переломами и ожогом верхних дыхательных путей. Полностью ликвидировать пожар удалось в 18:53.
ИСТОЧНИК KP.RU