2019-03-13T18:36:53+03:00
Происшествия

«Огонь мог переброситься на соседние строения»: в Самаре пожарные отстояли дома в частном секторе

Но, без пострадавших не обошлось
Евгения ВАСИНА
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Какой ущерб принес этот пожар еще предстоит установитьКакой ущерб принес этот пожар еще предстоит установитьФото: Архив "КП"
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В среду, 13 марта сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области боролись с крупным пожаром в частном секторе Железнодорожного района города.

Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в 17:28. Звонивший сообщил о пожаре в частном доме по адресу 5 переулок, дом 20. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно отправились на место ЧП.

Оказалось, что горит частный двухэтажный кирпичный дом.

- Огонь захватил площадь в 250 кв. м. Пожару был присвоен повышенный - второй - ранг сложности, на место были направлены дополнительные силы и средства. Существовала угроза распространения огня на соседние жилые дома, - сообщили в МЧС.

Также в ведомстве добавили, что во время пожара пострадал мужчина. Он представился хозяином дома. Пострадавший сообщил, что пытался самостоятельно справиться с огнем, но безрезультатно. По предварительным данным мужчина отделался переломами и ожогом верхних дыхательных путей. Полностью ликвидировать пожар удалось в 18:53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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