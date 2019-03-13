2019-03-13T19:10:24+03:00
Общество

Самарская область в ожидании большой воды: в зоне подтопления могут оказаться 45 населенных пунктов

Вода может затопить 9 низководных автомобильных мостов
Евгения ВАСИНА
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Пора покупать резиновые сапогиПора покупать резиновые сапогиФото: Михаил ДЕНИСОВ
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Самарская область готовится к половодью. В среду, 13 марта, в региональном ГУ МЧС России обсудили наиболее проблемные участки. Большую воду с опасением ждут в 13 муниципальных районах области.

- При интенсивном таяние снега до опасной отметки вода может подняться на реках Большой Черемшан и Сызрань. В зоны возможного подтопления могут оказаться до 45 населенных пунктов, около 2-х км автодорог муниципального уровня, 9 низководных автомобильных мостов. Социально-значимые объекты в зоны подтопления не попадают, - заявил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олег Бойко.

Уже сейчас МЧС России по Самарской области наблюдает за паводковой обстановкой совместно с Центрами управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС России Республики Татарстан, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей и Департаментом по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Сотрудники ведомства разработали маршруты эвакуации, подготовили транспорт и места для размещения населения из населённых пунктов, попадающих в зоны возможного затопления.

- Подготовлены 145 пунктов временного размещения на 23,5 тыс. человек и места для временного размещения крупного рогатого скота. Для снижения негативного воздействия вод весеннего половодья в случае необходимости спланированно проведение взрывных работ на 22 прогнозируемых затороопасных участках, - пояснил Олег Бойко. - Для проведения противопаводковых мероприятий спланирована группировка сил от МЧС России в количестве 2200 человек и 300 единиц техники, 15 единиц плавсредств и 1 воздушного судна.

Гидрологическую обстановку в регионе будут мониторить 16 стационарных и 1 временный гидропост. Пять вертолётов будут вести воздушную разведку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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