2019-03-13T19:49:37+03:00
Общество

Самара попала в рейтинг городов с самым плохим школьным образованием

Наш город оказался в середине списка
Евгения ВАСИНА
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А как оцениваете школьное образование в Самаре вы?А как оцениваете школьное образование в Самаре вы?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Хорошо ли учат в самарских школах? Оказалось, что по мнению родителей, образование в нашем городе не самое лучшее. Накануне независимое маркетинговое агентство ZOOM MARKETподелилось результатами федерального социологического опроса, который прошел в марте этого года.

Респондентов просили оценить уровень современного школьного образования в их городе по десятибалльной шкале. Провели опрос методом личных интервью в 30 городах страны. Всего свою оценку образованию дали 3600 человек

- В выборку попали родители, дети которых в настоящий момент получают начальное и среднее образование в муниципальных школах России, - уточнил коммерческий директор агентства Андрей Штыров уточнил.

Согласно исследованию, городами с самым плохим школьным образованием стали Элиста, Чебоксары и Махачкала. А вот лучше всего образования в своих городах оценили жители Томска – он на 30 строчке рейтинга, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Самара в этом списке заняла 12 место, между Уфой (11 место) и Волгоградом (13 место).

ИСТОЧНИК KP.RU

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