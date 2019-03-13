Почему о них вспоминают только 9 мая: самарцы создали петицию и требуют директора УК извиниться перед ветераном Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 20:16 2019-03-13T20:18:56+03:00

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Неравнодушные самарцы бьют тревогу. В поселке Мехзавод ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 2-й группы Елизавета Терёшина живет в антисанитарных условиях. Виной всему текущая крыша. От влажности отклеились обои, облетел потолок, появляется плесень, не закрывается дверь балкона.

- Почему о ветеранах вспоминают только 9 мая? Квартира Елизаветы Александровны находится в многоквартирном доме по адресу пос. Мехзавод, квартал 10, дом 17. Требуем принести извинения ветерану за созданные условия лично директора управляющей компании, - написали неравнодушные самарцы и создали соответствующую петицию. - Человек живет в антисанитарных условиях, а сотрудники управляющей компании говорят: "Да это просто бабушка, она звонит просто так". Но в свои 93 года Елизавета Александровна находится в здравом уме, сама себе готовит и убирает квартиру. Она очень сильно переживает за мебель, которую залило в этом году, и что не закрывается балконная дверь.

Ознакомиться с петицией может любой желающий здесь. В социальных сетях жители Мехзавода отмечают, что это далеко не единственная текущая крыша в 10-ом квартале.

Фото: mehzavod_samara/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU