Он был зажат между валом снега и вагоном: в Самарской области на рабочем месте погиб составитель поездов

СЕГОДНЯ 20:54 2019-03-13T20:54:04+03:00

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Трагедия произошла 3 марта на территории Красноярского района Самарской области. 32-летний составитель поездов железнодорожной станции Водинская во время уборки вагонов с пути необщего пользования был зажат между валом снега и вагоном. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли. 10 марта он умер от полученных травм. Смертельным ЧП заинтересовалась прокуратура.

- В ходе изучения материалов установлено, что ночью 10 марта составитель поездов сорвался с подножки движущегося вагона при проведении маневровых работ с подвижным составом на станции Водинская Куйбышевской железной дороги. Мужчина упал в колею между железнодорожным полотном и сугробом. Машинист применил экстренное торможение состава, но упавший работник оказался зажал между вагонами состава и образовавшимся снежным переметом, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Сейчас ведомство завершило проверку о законность возбуждения уголовного дела по происшествию. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека» признано законным, расследование взял на контроль транспортный прокурор.

ИСТОЧНИК KP.RU