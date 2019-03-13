Самарцам рассказали, почему за вывоз мусора приходя некорректные квитанции и что с ними делать

СЕГОДНЯ 21:50 2019-03-13T21:50:59+03:00

А вы уже оплатили счет за вывоз мусора? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Не так давно самарцы начали получать квитанции за вывоз ТБО, некоторым пришло даже несколько таких платежек, другим счета пришли с неверной информации. Как пояснили в ООО «ЭкоСтройРесурс», причина этому - процесс формирование окончательной базы данных абонентов.

- Сотрудники регоператора проводят большую работу по формированию базы данных своих абонентов на основе данных Росреестра и других источников, - пояснили в компании. - В связи с этим в платежных квитанциях возможно наличие некорректных данных, кроме того, мы обращаем ваше внимание на возможность дублирования квитанций.

Также в ООО «ЭкоСтройРесурс» рассказали, что делать с неверными квитанциями.

- Если вам пришло две или более платежные квитанции, а корректная информация есть только в одной из них, то оплату следует произвести по лицевому счету корректной квитанции. Затем необходимо обратиться с платежными квитанции к регоператору любым удобным способом для аннулирования некорректных квитанций и уточнения номера лицевого счета корректной квитанции, по которой будет производиться оплата.

- Если пришло нескольких полностью корректных квитанций с разными номерами лицевых счетов, необходимо обратиться, чтобы закрепить один номер лицевого счета, по которому будет производиться оплата.

- Если при оплате через банковские терминалы или онлайн после ввода номера лицевого счета высвечивается не соответствующая действительности информация о вашем ФИО или адресе (при этом платежная квитанция является корректной), осуществлять такой платеж не нужно. Необходимо предоставить регоператору выписку из Росреестра или свидетельство о праве собственности.

Чтобы регоператор скорректировал информацию, закрепил соответствующий номер лицевого счета и аннулировал некорректные квитанции, нужно отправить ваш запрос с копиями подтверждающих документов (платежных квитанций, выписок из Росреестра и т.д.) регоператору любым удобным способом:

- почтой на адрес: 443063, г. Самара, ул. Сердобская, 8, ООО «ЭкоСтройРесурс»

- на электронную почту mail@ecostr.ru

- через мессенджеры Viber и WhatsApp по телефону 8-927-653-33-09

- принести их лично в один из 22 центров обслуживания населения ООО «ЭкоСтройРесурс» в Самаре или области.

Кстати, 13 марта, начали работу представители регионального оператора по заключению договоров с собственниками нежилых объектов в Сызрани, Тольятти, Жигулевске и Новокуйбышевске.

ИСТОЧНИК KP.RU