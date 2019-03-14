Пропавшая в Самаре 15-летняя девушка благополучно нашлась
По словам волонтеров, несовершеннолетняя жива и здорова
Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самаре благополучно завершились поиски 15-летней Серафимы О. Напомним, девушка пропала 27 февраля и на протяжении двух недель не выходила на связь с близкими. К розыску подростка пришлось привлекать волонтеров.
Вечером в среду, 13 марта, представители добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили, что Серафиму нашли. Она жива и здорова. По некоторым данным, ее обнаружили в Красноярском районе. Подробности того, где именно все это время пропадала девушка и почему не связывалась с родственниками, не раскрываются.
ИСТОЧНИК KP.RU