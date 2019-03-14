2019-03-14T08:29:24+03:00
Спорт

«Крылья Советов» признали самым неточным клубом Европы

Самарцы попадают по воротам противника только в 24,9% случаев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарская команда стала худшей по точности ударов в ворота противникаСамарская команда стала худшей по точности ударов в ворота противникаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг команд европейских лиг по проценту попадания в створ ворот соперников. В этих списках отметился самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Он возглавил рейтинг самых неточных клубов.

Согласно исследованиям экспертов, самарцы попадают по воротам только в 24,9% случаев. Всего «Крылья» ударили по воротам 213 раз, а вот попали в створ лишь 53 раза. На второй строчке антирейтинга находится украинская «Десна», а замыкает тройку аутсайдеров португальский клуб «Маритиму».

А вот самым точным клубом Европы оказался английский «Манчестер Юнайтед». Процент попадания футболистов этой команды в створ ворот противника составляет 48,6. На втором месте рейтинга находится «Барселона» - 48,3%, а третье заняла дортмундская «Боруссия» - 46,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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