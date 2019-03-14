2019-03-14T08:43:32+03:00
Происшествия

В Самарской области убившего кабана браконьера вычислили по следам от лыж

В доме мужчины полицейские нашли части туши животного и петлю от троса
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
За незаконную охоту мужчине грозит уголовное наказаниеЗа незаконную охоту мужчине грозит уголовное наказание
Изменить размер текста:

Недавно в лесном массиве Смольковского охотхозяйства, которое находится на территориях Сергиевского и Исаклинского районов, были найдены останки кабана. Животное было убито.

- На месте преступления полицейские обнаружили следы от лыж. Они привели стражей порядка к одному из домов в селе Кутузовский. Хозяином жилища оказался мужчина, которого неоднократно видели в этом лесу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

При обыске полицейские нашли у селянина часть туши кабана. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался в незаконной охоте. Он показал другие места складирования останков животного, места забоя, а также петлю из троса, с помощью которого он убил кабана. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти решили узнать, нужен ли самарцам скоростной поезд до Тольятти
В Самаре светофорам на Масленникова - Подшипниковая добавят допсекции
Земфира, Монеточка, Шнур и Oxxxymiron: в Тольятти прочтут лекцию о музыке и поэзии
В Самаре ВАЗ влетел в дерево после столкновения с Volkswagen
Налоговая в Самаре напоминает горожанам, что с 4 февраля изменился Единый казначейский счет УФК
Из Самары хотят открыть прямые авиарейсы до Парижа
Житель Борского обматерил завхоза больницы за просьбу убрать личное авто со служебной стоянки
«Крылья Советов» признали самым неточным клубом Европы
Пропавшая в Самаре 15-летняя девушка благополучно нашлась
Самарцам рассказали, почему за вывоз мусора приходят некорректные квитанции и что с ними делать
Он был зажат между валом снега и вагоном: в Самарской области на рабочем месте погиб составитель поездов
Почему о них вспоминают только 9 мая: самарцы создали петицию и требуют директора УК извиниться перед ветераном Великой Отечественной войны
Самара попала в рейтинг городов с самым плохим школьным образованием
Самарская область в ожидании большой воды: в зоне подтопления могут оказаться 45 населенных пунктов
«Огонь мог переброситься на соседние строения»: в Самаре пожарные отстояли дома в частном секторе
В Самаре начали взламывать лед на реках
В Самаре руководители компании, занимающейся грузоперевозками, присвоили себе зарплату своих подчиненных
Самарская и Оренбургская области договорились об обмене опытом
В Самаре мужчина поздно ночью поджег два подъезда в доме на Владимирской
В Самарской области нашли опасные «целлофановые города»
Самара получит участок бывшей базы «Экономист» под строительство новой школы
Без воды жители не останутся: в Тольятти устраняют крупную аварию на водоводе
В Самарской области ввели карантин по бешенству животных