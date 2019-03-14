В Самарской области убившего кабана браконьера вычислили по следам от лыж

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-14T08:43:32+03:00

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Недавно в лесном массиве Смольковского охотхозяйства, которое находится на территориях Сергиевского и Исаклинского районов, были найдены останки кабана. Животное было убито.

- На месте преступления полицейские обнаружили следы от лыж. Они привели стражей порядка к одному из домов в селе Кутузовский. Хозяином жилища оказался мужчина, которого неоднократно видели в этом лесу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

При обыске полицейские нашли у селянина часть туши кабана. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался в незаконной охоте. Он показал другие места складирования останков животного, места забоя, а также петлю из троса, с помощью которого он убил кабана. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU