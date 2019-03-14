2019-03-14T08:54:53+03:00
Общество

Житель Борского обматерил завхоза больницы за просьбу убрать личное авто со служебной стоянки

Теперь молодому человеку придется выплатить штраф за оскорбление сотрудника медучреждения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек поставил свою машину на месте стоянки карет скорой помощиМолодой человек поставил свою машину на месте стоянки карет скорой помощиФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Самарской области привлекли к ответственности 28-летнего жителя села Борское, который оскорбил заведующего хозяйством районной больницы.

- В ходе проверки было установлено, что 28 января 2019 года молодой человек в грубой нецензурной форме оскорбил завхоза за то, что тот попросил убрать личный автомобиль с места стоянки машин скорой помощи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По факту произошедшего прокуратура Борского района возбудила административное дело по статье «Оскорбление». Во вторник, 12 марта, мировой судья рассмотрел его и принял решение наказать молодого человека штрафом в размере 1 тысячи рублей. Пока решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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