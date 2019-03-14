Из Самары хотят открыть прямые авиарейсы до Парижа

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-14T09:23:31+03:00

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Власти Самарской области намерены повысить инвестиционную и туристическую привлекательность региона для жителей Франции. Сделать они это хотят с помощью открытия прямого авиарейса Самара — Париж. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

- Юридическим лицам будут предоставлены субсидии для возмещения затрат на авиаперевозки для повышения инвестиционной и туристической привлекательности Самарской области. На запуск нового воздушного направления в 2019 году планируется выделить 50 миллионов рублей, - говорят чиновники.

Все эти изменения министерство транспорта внесло в постановление о развитии транспортной системы Самарской области до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU