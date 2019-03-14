Налоговая в Самаре напоминает горожанам, что с 4 февраля изменился Единый казначейский счет УФК

СЕГОДНЯ 09:38 2019-03-14T09:38:02+03:00

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Самарской области, подлежат зачислению на Единый казначейский счет УФК по региону

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ИФНС России по Октябрьскому району Самары информирует налогоплательщиков о том, что с 04.02.2019 Единый казначейский счет УФК по Самарской области был изменен.

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Самарской области, подлежат зачислению на Единый казначейский счет УФК по Самарской области:

до 04.02.2019 Банк получателя: Отделение Самара БИК: 043601001 Номер счета получателя: 40101810200000010001

после 04.02.2019 Банк получателя: Отделение Самара БИК: 043601001Номер счета получателя: 40101810822020012001.

ИСТОЧНИК KP.RU