2019-03-14T09:55:25+03:00
Общество

Земфира, Монеточка, Шнур и Oxxxymiron: в Тольятти прочтут лекцию о музыке и поэзии

Она пройдет 29 марта в ДК «Тольяттиазот»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В Тольятти в ДК «Тольяттиазот» 29 марта пройдет лекция «Латинские ноты и ломаный русский». Публицист, филолог и журналист Леонид Клейн расскажет горожанам о музыке и поэзии.

- Слова плюс музыка, очевидно, более популярны, чем просто слова. Но сильнее ли они? Убедительней? Музыка заглушает неточность текста? Стихи являются словесным фоном для песни? Или все-таки перед нами поэзия? Настоящая. Без скидок и шумовых эффектов. Поговорим об этом на примере ярких представителей музыкально-словесного жанра: Земфиры, Сергея Шнурова, Оксимирона и Монеточки, - рассказали организаторы

Лекция пройдет в ДК «Тольяттиазот» на улице Коммунистической, 12. Начало – в 19:00. Вход свободный, однако предварительно нужно зарегистрироваться на сайте ДК.

Внимание, мероприятие 18+. В ходе лекции могут звучать композиции, содержащие ненормативную лексику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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