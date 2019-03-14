Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре вошел в число лучших в России

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-14T10:46:17+03:00

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Интерьер музея Эльдара Рязанова, который находится на улице Фрунзе в Самаре, признали одним из лучших в России. Он вошел в топ-30 общественных интерьеров страны по результатам конкурса журнала «Проект России» и решению международного жюри. Об этом сообщает департамент культуры и молодежной политики Самары.

- Мне понравилась стена с лайтбоксами - с выхваченными из пучины прошлого и подсвеченными приметами времени, артефактами, повествующими о советской эпохе. И в это же время это очень личное пространство, когда ты как будто приходишь к кому-то в гости. А вот прожекторы на потолке не понравились: показалось, они «убивают» атмосферу этого места, - поделился своим мнением один из членов жюри, исполнительный директор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас.

Отметим, что разработкой интерьера музея Эльдара Рязанова занимался авторский коллектив: Дмитрий Храмов и Елена Табаева.

Архитектурное бюро ХрамоваФото: Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU