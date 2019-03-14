2019-03-14T11:09:21+03:00
Общество

В Самаре на заводе «Кузнецов» назначили нового руководителя

Сергей Павлинич продолжит карьеру в холдинге ОДК
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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На самарском заводе «Кузнецов» сменился руководитель. На пост управляющего директора предприятия был назначен Алексей Соболев, который ранее работал заместителем управляющего директора, директором по экономике и финансам НПО «Сатурн», входящего в АО ОДК. Сегодня, 14 марта, его представили коллективу. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

- Алексей Соболев имеет большой производственный и управленческий опыт, предметно занимался модернизацией и финансовым оздоровлением предприятия. Прежний руководитель «Кузнецова» Сергей Павлинич переходит на работу в холдинг ОДК, - сообщили в региональном правительстве.

Как отмечают областные власти, сейчас на заводе идет модернизация производства, растут загрузка и объем инвестиций. В последнее время предприятие будет только увеличивать объем выпускаемой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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