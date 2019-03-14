В Самаре на заводе «Кузнецов» назначили нового руководителя
На самарском заводе «Кузнецов» сменился руководитель. На пост управляющего директора предприятия был назначен Алексей Соболев, который ранее работал заместителем управляющего директора, директором по экономике и финансам НПО «Сатурн», входящего в АО ОДК. Сегодня, 14 марта, его представили коллективу. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
- Алексей Соболев имеет большой производственный и управленческий опыт, предметно занимался модернизацией и финансовым оздоровлением предприятия. Прежний руководитель «Кузнецова» Сергей Павлинич переходит на работу в холдинг ОДК, - сообщили в региональном правительстве.
Как отмечают областные власти, сейчас на заводе идет модернизация производства, растут загрузка и объем инвестиций. В последнее время предприятие будет только увеличивать объем выпускаемой продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU