2019-03-14T11:37:47+03:00
Общество

Центробанк отозвал лицензию у тольяттинского "РТС-Банка"

Кредитной организации назначили временную администрацию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: АО "РТС-Банк"Фото: АО "РТС-Банк"Фото: vk.com
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В четверг, 14 марта, Центральный банк России отозвал лицензию у тольяттинского АО "Банк развития технологий и сбережений". Об этом сообщается на сайте ЦБ.

- Лицензия отзывается в связи с неисполнением "РТС-Банка" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, - говорится в приказе регулятора.

В тольяттинский банк уже назначили временную администрацию. Ее возглавит консультант отдела временных финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России Елена Пожарская. Временная администрация будет работать в кредитной организации до того момента, пока арбитражный суд не признает ее банкротом и не примет решение об открытии конкурсного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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