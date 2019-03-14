Центробанк отозвал лицензию у тольяттинского "РТС-Банка"
В четверг, 14 марта, Центральный банк России отозвал лицензию у тольяттинского АО "Банк развития технологий и сбережений". Об этом сообщается на сайте ЦБ.
- Лицензия отзывается в связи с неисполнением "РТС-Банка" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, - говорится в приказе регулятора.
В тольяттинский банк уже назначили временную администрацию. Ее возглавит консультант отдела временных финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России Елена Пожарская. Временная администрация будет работать в кредитной организации до того момента, пока арбитражный суд не признает ее банкротом и не примет решение об открытии конкурсного производства.
ИСТОЧНИК KP.RU