2019-03-14T11:41:40+03:00
Спорт

Евгений Савин приезжал в Тольятти, чтобы снять выпуск про Академию им. Коноплева

Когда выйдет выпуск «КраСавы», неизвестно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Евгений Савин и воспитанники академии. Фото: Академия имени Юрия КоноплеваЕвгений Савин и воспитанники академии. Фото: Академия имени Юрия Коноплева
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Бывший футболист «Крыльев Советов» и популярный футбольный блогер Евгений Савин приезжал в Тольятти, чтобы записать выпуск про академию имени Юрия Коноплева. Фотография воспитанников академии с Савиным появилась в паблике спортивной школы.

Напомним, Евгений Савин выступал за «Крылья Советов» с 2008 по 2011 год. В футболке самарцев он отыграл 96 матчей и отметился 19 мячами. Сейчас Савин – автор популярного блога на YouTube «КраСава». Он записывал выпуски в том числе из лучших академий России - «Краснодара» и «Чертаново».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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