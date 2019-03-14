2019-03-14T12:01:30+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина, хранивший более 4 кг наркотиков, сымитировал приступ при задержании

Симулянту не удалось разжалобить полицейских и уйти от ответственности
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В Пестравском районе полицейские задержали 44-летнего местного жителя. Его подозревают в хранении крупной партии наркотиков.

- Полицейские приехали к подозреваемому на работу, но во время беседы с ними он внезапно потерял сознание, и у него начались судороги. Стражи порядка начали оказывать мужчине первую помощь и вызвали медиков. Однако в дальнейшем выяснилось, что он симулировал приступ, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Стражи порядка провели обыск в доме симулянта. В его жилище они нашли различные вещества растительного происхождения, в том числе в виде жидкости. Экспертиза показала, что это была марихуана массой 4375,6 г, гашишное масло массой 23,88 г и тетрагидроконнабинол массой 0,0392 г. По словам мужчины, он не планировал сбывать наркотики. Сейчас полицейские проверяют эту версию. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти судью заподозрили в получении крупной взятки
В Самаре мужчина организовал подпольное казино на проспекте Кирова и попался силовикам
Катались на коньках и ездили в Москву: стало известно, чем занимались жители Самары этой зимой
Арбитраж в Москве подтвердил законность решения ФАС по делу о картельном сговоре «Самаратрансстроя» и ООО «С.И.Т.И.»
Самарский театр оперы и балета на час погрузится в темноту
Самарские военные начали готовиться к параду Победы 2019 на площади Куйбышева
В Тольятти нашли девочку, которая ушла из больницы две недели назад
"С утками все будет хорошо": орнитолог объяснил, откуда взялась стая птиц на озере в парке металлургов
В Самаре модернизируют около 300 остановок общественного транспорта
В Самаре автобус № 12 изменит схему движения из-за работ на трубопроводе
Школу в Новой Самаре собираются построить к 2020 году
Евгений Савин приезжал в Тольятти, чтобы снять выпуск про Академию им. Коноплева
Центробанк отозвал лицензию у тольяттинского "РТС-Банка"
В Самаре на заводе «Кузнецов» назначили нового руководителя
Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре вошел в число лучших в России
Власти решили узнать, нужен ли самарцам скоростной поезд до Тольятти
В Самаре светофорам на Масленникова - Подшипниковая добавят допсекции
Земфира, Монеточка, Шнур и Oxxxymiron: в Тольятти публицист и филолог Леонид Клейн прочтет лекцию о современной музыке и поэзии
В Самаре ВАЗ влетел в дерево после столкновения с Volkswagen