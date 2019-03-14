В Самарской области мужчина, хранивший более 4 кг наркотиков, сымитировал приступ при задержании

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-14T12:01:30+03:00

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В Пестравском районе полицейские задержали 44-летнего местного жителя. Его подозревают в хранении крупной партии наркотиков.

- Полицейские приехали к подозреваемому на работу, но во время беседы с ними он внезапно потерял сознание, и у него начались судороги. Стражи порядка начали оказывать мужчине первую помощь и вызвали медиков. Однако в дальнейшем выяснилось, что он симулировал приступ, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Стражи порядка провели обыск в доме симулянта. В его жилище они нашли различные вещества растительного происхождения, в том числе в виде жидкости. Экспертиза показала, что это была марихуана массой 4375,6 г, гашишное масло массой 23,88 г и тетрагидроконнабинол массой 0,0392 г. По словам мужчины, он не планировал сбывать наркотики. Сейчас полицейские проверяют эту версию. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU