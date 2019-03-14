Школу в Новой Самаре собираются построить к 2020 году

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-14T12:33:26+03:00

Сейчас в микрорайоне работает только детский сад на 140 мест Фото: Архив "КП"

Начать работы планируется уже в этом году

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В микрорайоне Новая Самара, который находится в Красноглинском районе областной столицы, построят новую школу. Работы в этом направлении стартуют уже в 2019 году.

- Начало строительства учебного заведения запланировано на 2019 год. Ввести его в эксплуатацию предполагается в 2020 году, - сообщили в министерстве строительства Самарской области.

Напомним, что ранее жители Новой Самары заявили об отсутствии в микрорайоне какой-либо инфраструктуры: нет парков, нормальной парковки и поликлиники. Сейчас там работает только детский сад. Он рассчитан на 140 мест, но, по словам местных жителей, попасть туда довольно проблемно - очередь три года.

ИСТОЧНИК KP.RU