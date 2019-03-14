Школу в Новой Самаре собираются построить к 2020 году
В микрорайоне Новая Самара, который находится в Красноглинском районе областной столицы, построят новую школу. Работы в этом направлении стартуют уже в 2019 году.
- Начало строительства учебного заведения запланировано на 2019 год. Ввести его в эксплуатацию предполагается в 2020 году, - сообщили в министерстве строительства Самарской области.
Напомним, что ранее жители Новой Самары заявили об отсутствии в микрорайоне какой-либо инфраструктуры: нет парков, нормальной парковки и поликлиники. Сейчас там работает только детский сад. Он рассчитан на 140 мест, но, по словам местных жителей, попасть туда довольно проблемно - очередь три года.
ИСТОЧНИК KP.RU