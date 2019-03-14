В Самаре автобус № 12 изменит схему движения из-за работ на трубопроводе
В Самаре временно изменят схему движения автобусов № 12. Их пустят в объезд из-за проведения работ на трубопроводе холодного водоснабжения по улице Елизарова от улицы Свободы до проспекта Металлургов.
- В направлении 15 микрорайона автобус № 12 будет курсировать по улицам Дальневосточной, Марии Авейде, проспекту Металлургов и далее по своему маршруту. А в направлении авиационного завода он будет ездить по улицам Марии Авейде, Свободы, Елизарова и далее по своим маршрутам, - сообщили в департаменте транспорта Самары.
По скорректированной схеме автобусы будут ходить до завершения работ. Сроки их окончания не уточняются. Самарцев просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты следования.
ИСТОЧНИК KP.RU