В Самаре автобус № 12 изменит схему движения из-за работ на трубопроводе

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-14T12:50:22+03:00

На время работ на трубопроводе автобусы будут курсировать в объезд Фото: Архив "КП"

Автобусы временно не будут ездить по улице Елизарова

Изменить размер текста: A A

В Самаре временно изменят схему движения автобусов № 12. Их пустят в объезд из-за проведения работ на трубопроводе холодного водоснабжения по улице Елизарова от улицы Свободы до проспекта Металлургов.

- В направлении 15 микрорайона автобус № 12 будет курсировать по улицам Дальневосточной, Марии Авейде, проспекту Металлургов и далее по своему маршруту. А в направлении авиационного завода он будет ездить по улицам Марии Авейде, Свободы, Елизарова и далее по своим маршрутам, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

По скорректированной схеме автобусы будут ходить до завершения работ. Сроки их окончания не уточняются. Самарцев просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты следования.

ИСТОЧНИК KP.RU