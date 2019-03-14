В Самаре модернизируют около 300 остановок общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-14T13:12:06+03:00

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В Самаре собираются модернизировать остановки общественного транспорта. Их хотят оснастить электронными табло в рамках проекта "Умная остановка". Об этом на заседании в Самарской губернской думе сообщили представители департамента транспорта.

Предполагается, что новым современным оборудованием снабдят около 300 остановок. Проект будет реализован совместно с администрацией Самары и телекоммуникационной компанией. Отметим, что на данный момент в областной столице уже есть несколько остановок с электронными табло, на которых отображается время прибытия транспорта. Их установили перед ЧМ-2018. Будет ли новое оборудование исполнять те же функции или его спектр возможностей будет больше, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU