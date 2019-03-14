В Самаре модернизируют около 300 остановок общественного транспорта
В Самаре собираются модернизировать остановки общественного транспорта. Их хотят оснастить электронными табло в рамках проекта "Умная остановка". Об этом на заседании в Самарской губернской думе сообщили представители департамента транспорта.
Предполагается, что новым современным оборудованием снабдят около 300 остановок. Проект будет реализован совместно с администрацией Самары и телекоммуникационной компанией. Отметим, что на данный момент в областной столице уже есть несколько остановок с электронными табло, на которых отображается время прибытия транспорта. Их установили перед ЧМ-2018. Будет ли новое оборудование исполнять те же функции или его спектр возможностей будет больше, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU