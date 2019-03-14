"С утками все будет хорошо": орнитолог объяснил, откуда взялась стая птиц на озере в парке металлургов

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-14T13:18:15+03:00

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Весна наступает, птицы возвращаются из теплых краев по домам. Одна из перелетных стай опустилась отдохнуть в Самаре, утки выбрали озеро в парке металлургов. Жители сняли отдыхающих птиц на видео. Многие обеспокоенно спрашивают: найдут ли они еду? Не погибнут ли? Ведь в городе еще зима, воды почти не видно... Журналист "КП-Самара" обратилась с этим вопросом к председателю Самарского отделения общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц России» Сергею Павлову. Он успокоил заботливых горожан: причин для волнения нет.

- Сейчас как раз период, когда перелетные птицы возвращаются назад, к местам обитания. Птицы очень тонко чувствуют изменения погоды. Если на их привычном водоеме сейчас еще снежно и холодно, они проведут это время где-нибудь в другом месте. В прошлом году мы наблюдали как на Волге около восьми дней жили "большие поганки", а потом снялись и улетели к месту обитания в Татарстан. Вот и эта стая явно просто приземлилась отдохнуть. Волноваться за птиц не стоит, перед перелетом они накапливают жир для того, чтобы иметь возможность провести долгое время в дороге, - объяснил Сергей Павлов.

Также он уточнил, что подкармливать птиц, конечно, можно, но если им эта пища неинтересна, они просто ее проигнорируют. А вот ловить уток и спасать их не стоит. Лучше оставить их в покое, любоваться издалека. И они обязательно доберутся до дома живыми и здоровыми.

ИСТОЧНИК KP.RU