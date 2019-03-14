2019-03-14T13:53:16+03:00
Общество

Самарские военные начали готовиться к параду Победы 2019 на площади Куйбышева

Сейчас солдаты тренируются на плацу в воинских частях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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Военные Центрального военного округа, которые дислоцируются в Самарской области, начали подготовку к военному параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет 9 мая на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре.

- Сейчас тренировки проходят на плацу воинских частей и соединений. Военнослужащие отрабатывают одиночную строевую подготовку, а также слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов, - сообщает пресс-служба ЦВО.

Предполагается, что гарнизонные тренировки сводных парадных расчетов военных ЦВО, силовиков и кадетов стартуют в конце марта. Примерно в это же время начнутся и тренировки механизированных колонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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