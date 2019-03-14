Самарские военные начали готовиться к параду Победы 2019 на площади Куйбышева
Военные Центрального военного округа, которые дислоцируются в Самарской области, начали подготовку к военному параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет 9 мая на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре.
- Сейчас тренировки проходят на плацу воинских частей и соединений. Военнослужащие отрабатывают одиночную строевую подготовку, а также слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов, - сообщает пресс-служба ЦВО.
Предполагается, что гарнизонные тренировки сводных парадных расчетов военных ЦВО, силовиков и кадетов стартуют в конце марта. Примерно в это же время начнутся и тренировки механизированных колонн.
ИСТОЧНИК KP.RU