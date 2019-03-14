2019-03-14T13:52:48+03:00
Общество

Самарский театр оперы и балета на час погрузится в темноту

Он присоединится к всемирной акции, призванной привлечь внимание к проблеме изменения климата
Анастасия ФИЛАТОВА
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Театр 30 марта на час отключит свою подсветкуТеатр 30 марта на час отключит свою подсветкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В конце марта стартует глобальная акция "Час Земли". В Самаре к этой акции решил присоединиться театр оперы и балета, который находится на площади имени В.В. Куйбышева.

- В рамках акции в субботу, 30 марта, будет отключена подсветка здания театра. Он погрузится в темноту на один час - с 20:30 до 21:30, - сообщили представители театра на своей странице в соцсети.

Акция "Час Земли" проводится ежегодно в последнюю субботу марта. Ее организаторы - Всемирный фонд дикой природы - призывают различные организации и простых граждан на один час отключить все электроприборы, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Участниками акции становятся жители самых разных стран мира. Самара - не исключение. К примеру, театр оперы и балета участвует в мероприятии уже четвертый год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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