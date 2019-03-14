В Самаре мужчина организовал подпольное казино на проспекте Кирова и попался силовикам

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-14T14:28:07+03:00

Сейчас расследование преступления находится на контроле у прокуратуры Промышленного района

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На днях следователи областной столицы возбудили уголовное дело на местного жителя по фамилии Шехтман. Мужчину подозревают в организации азартных игр с использованием игрового оборудования и выходом в интернет.

- По версии следствия, мужчина, действуя совместно с неустановленными правоохранителями лицами с 27 ноября 2018 года по 23 января 2019-го в помещении в доме № 143 на проспекте Кирова открыли подпольный игровой салон, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, где ситуация находится на контроле.

В настоящее время по преступлению продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются люди, которые также могут быть причастны к незаконной деятельности. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU