2019-03-14T14:28:07+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина организовал подпольное казино на проспекте Кирова и попался силовикам

Сейчас расследование преступления находится на контроле у прокуратуры Промышленного района
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: из личного архива
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На днях следователи областной столицы возбудили уголовное дело на местного жителя по фамилии Шехтман. Мужчину подозревают в организации азартных игр с использованием игрового оборудования и выходом в интернет.

- По версии следствия, мужчина, действуя совместно с неустановленными правоохранителями лицами с 27 ноября 2018 года по 23 января 2019-го в помещении в доме № 143 на проспекте Кирова открыли подпольный игровой салон, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, где ситуация находится на контроле.

В настоящее время по преступлению продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются люди, которые также могут быть причастны к незаконной деятельности. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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