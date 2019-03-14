В Самаре чистка снега с крыши дома на Победе обернулась разбитым окном на первом этаже
Чистка крыш от снега не всегда положительно сказывается на жильцах домов. Бывают случаи, когда рьяные коммунальщики наносят вред чужому имуществу. Один такой случай произошел в конце февраля в Кировском районе Самары. Там на улице Победы, 168 во время чистки снега разбили окно на первом этаже. Момент происшествия зафиксировали подъездные камеры.
- Глыбы льда падали на горы снега у подъезда, разлетаясь во все стороны. Жители около часа боялись выйти из подъезда, опасаясь за свою жизнь, - рассказали "Комсомольской правде - Самара" представители программы "Безопасный дом".
Видео передали владельцу пострадавшей квартиры. Он намерен писать жалобу в управляющую компанию и в жилинспекцию.
В Самаре упавший с крыши снег разбил окно в доме.
ИСТОЧНИК KP.RU