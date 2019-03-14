2019-03-14T15:10:40+03:00
Общество

В Самаре чистка снега с крыши дома на Победе обернулась разбитым окном на первом этаже

Глыбы льда падали на горы снега и разлетались в разные стороны [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Жильцы дома около часа боялись выйти на улицу, опасаясь за свою жизньЖильцы дома около часа боялись выйти на улицу, опасаясь за свою жизньФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Чистка крыш от снега не всегда положительно сказывается на жильцах домов. Бывают случаи, когда рьяные коммунальщики наносят вред чужому имуществу. Один такой случай произошел в конце февраля в Кировском районе Самары. Там на улице Победы, 168 во время чистки снега разбили окно на первом этаже. Момент происшествия зафиксировали подъездные камеры.

- Глыбы льда падали на горы снега у подъезда, разлетаясь во все стороны. Жители около часа боялись выйти из подъезда, опасаясь за свою жизнь, - рассказали "Комсомольской правде - Самара" представители программы "Безопасный дом".

Видео передали владельцу пострадавшей квартиры. Он намерен писать жалобу в управляющую компанию и в жилинспекцию.

В Самаре упавший с крыши снег разбил окно в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пивовары Балтики заявляют: клиент всегда прав!
В 9 школах Новокуйбышевска «забыли» обеспечить детей-инвалидов двухразовым бесплатным питанием
В Крутых Ключах произошло массовое ДТП с участием легковушек и автобусов
В Самарской области наказали водителя, который оставил двоих школьников без вещей и денег по дороге в Сызрань
Баскетболисты «Самары» в овертайме уступили «Спартаку-Приморье»
В Самарской области грузовик сбил насмерть перебегавшую дорогу женщину
В Тольятти судью заподозрили в получении крупной взятки
В Самаре мужчина организовал подпольное казино на проспекте Кирова и попался силовикам
Катались на коньках и ездили в Москву: стало известно, чем занимались жители Самары этой зимой
Арбитраж в Москве подтвердил законность решения ФАС по делу о картельном сговоре «Самаратрансстроя» и ООО «С.И.Т.И.»
Самарский театр оперы и балета на час погрузится в темноту
Самарские военные начали готовиться к параду Победы 2019 на площади Куйбышева
В Тольятти нашли девочку, которая ушла из больницы две недели назад
"С утками все будет хорошо": орнитолог объяснил, откуда взялась стая птиц на озере в парке металлургов
В Самаре модернизируют около 300 остановок общественного транспорта
В Самаре автобус № 12 изменит схему движения из-за работ на трубопроводе
Школу в Новой Самаре собираются построить к 2020 году
В Самарской области мужчина, хранивший более 4 кг наркотиков, сымитировал приступ при задержании
Евгений Савин приезжал в Тольятти, чтобы снять выпуск про Академию им. Коноплева
Центробанк отозвал лицензию у тольяттинского "РТС-Банка"
В Самаре на заводе «Кузнецов» назначили нового руководителя
Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре вошел в число лучших в России
Власти решили узнать, нужен ли самарцам скоростной поезд до Тольятти
В Самаре светофорам на Масленникова - Подшипниковая добавят допсекции
Земфира, Монеточка, Шнур и Oxxxymiron: в Тольятти публицист и филолог Леонид Клейн прочтет лекцию о современной музыке и поэзии
В Самаре ВАЗ влетел в дерево после столкновения с Volkswagen