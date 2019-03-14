В Самаре чистка снега с крыши дома на Победе обернулась разбитым окном на первом этаже

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-14T15:10:40+03:00

Жильцы дома около часа боялись выйти на улицу, опасаясь за свою жизнь Фото: скриншот с видео

Глыбы льда падали на горы снега и разлетались в разные стороны [видео]

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Чистка крыш от снега не всегда положительно сказывается на жильцах домов. Бывают случаи, когда рьяные коммунальщики наносят вред чужому имуществу. Один такой случай произошел в конце февраля в Кировском районе Самары. Там на улице Победы, 168 во время чистки снега разбили окно на первом этаже. Момент происшествия зафиксировали подъездные камеры.

- Глыбы льда падали на горы снега у подъезда, разлетаясь во все стороны. Жители около часа боялись выйти из подъезда, опасаясь за свою жизнь, - рассказали "Комсомольской правде - Самара" представители программы "Безопасный дом".

Видео передали владельцу пострадавшей квартиры. Он намерен писать жалобу в управляющую компанию и в жилинспекцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="320" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/697193" frameborder="0"></iframe> В Самаре упавший с крыши снег разбил окно в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU