Баскетболисты «Самары» в овертайме уступили «Спартаку-Приморье»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-14T15:43:02+03:00

К сожалению, в этом матче удача отвернулась от самарцев

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В четверг, 14 марта, во Владивостоке прошел матч предпоследнего тура регулярного чемпионата Суперлиги между БК «Самара» и БК «Спартак-Приморье». Выявить победителя в этой встрече удалось только в овертайме. К сожалению, удача оказалась не на стороне самарцев.

Самарская команда уверенно начала матч. После первой десятиминутки счет был 29:24. Однако во второй четверти игра баскетболистов «Самары» разладилась. Они стали много пропускать и в итоге десятиминутка завершилась со счетом 16:26. В начале третьей четверти самарцы вроде бы перехватили инициативу, но к середине периода перешли к роли догоняющих - 21:20. Заключительная десятиминутка осталась за «Самарой» - 28:22. Сирена прозвучала при счете 93:93 — командам потребовался овертайм. К сожалению, самарским баскетболистам не удалось обойти противника - 13:17. В результате матч закончился поражением «Самары» со счетом 106:110.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет в это воскресенье, 17 марта в Южно-Сахалинске. Это будет заключительная игра регулярного чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU