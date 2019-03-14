2019-03-14T16:12:36+03:00
Общество

В Самарской области наказали водителя, который оставил двоих школьников без вещей и денег по дороге в Сызрань

Подростки помогли водителю вытолкать автобус, а тот вместо благодарности взял и уехал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель автобуса бросил подростков одних на трассеВодитель автобуса бросил подростков одних на трассеФото: Архив "КП"
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12 марта на трассе между Октябрьском и Сызранью с двумя школьниками произошел, мягко говоря, неприятный случай. Водитель автобуса, в котором они ехали, оставил их на дороге без вещей и денег. И это в "благодарность" за то, что подростки помогли ему вытолкать транспорт, застрявший по пути в гору.

- Школьники оставили свои сумки с деньгами и учебниками в салоне автобуса и отправились помогать водителю. Когда операция по его спасению была завершена, водитель, не останавливаясь, отправился в Сызрань. Дети остались одни на дороге, - рассказали местные жители.

К счастью, у подростков были при себе телефоны. Они позвонили родителям, которые забрали ребят на своей машине и отправились в погоню за автобусом. Они настигли его уже в Сызрани на конечной остановке. В дальнейшем по данному факту была проведена проверка. Инициатором ее стали члены проекта "Безопасные дороги". Информация об этом вопиющем случае подтвердилась. Как сообщает пресс-служба партии "Единая России", водителя автобуса отстранили от работы. В ближайшее время он не сможет заниматься пассажирскими перевозками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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