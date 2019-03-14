В 9 школах Новокуйбышевска «забыли» обеспечить детей-инвалидов двухразовым бесплатным питанием
Прокуратура Новокуйбышевска проверила, как местные школы организуют питание для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Как выяснилось, далеко не все образовательные учреждения обеспечивают обучающихся у них детей-инвалидов бесплатным питанием.
- Согласно федеральному закону, школы должны обеспечивать детей с ограниченными возможностями бесплатным двухразовым питанием. Оно должно осуществляться за счет бюджетных средств. Однако учебные заведения не приняли необходимые меры для организации питания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Подобные нарушения надзорное ведомство нашло в девяти школах Новокуйбышевска. В связи с этим в отношении директоров этих учебных заведений были внесены представления с требованием их устранить. Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU