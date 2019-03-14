2019-03-14T17:11:58+03:00
Общество

В 9 школах Новокуйбышевска «забыли» обеспечить детей-инвалидов двухразовым бесплатным питанием

Прокуратура потребовала от директоров учебных заведений устранить нарушения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Детей-инвалидов должны кормить бесплатно по два раза в деньДетей-инвалидов должны кормить бесплатно по два раза в деньФото: Архив "КП"
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Прокуратура Новокуйбышевска проверила, как местные школы организуют питание для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Как выяснилось, далеко не все образовательные учреждения обеспечивают обучающихся у них детей-инвалидов бесплатным питанием.

- Согласно федеральному закону, школы должны обеспечивать детей с ограниченными возможностями бесплатным двухразовым питанием. Оно должно осуществляться за счет бюджетных средств. Однако учебные заведения не приняли необходимые меры для организации питания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Подобные нарушения надзорное ведомство нашло в девяти школах Новокуйбышевска. В связи с этим в отношении директоров этих учебных заведений были внесены представления с требованием их устранить. Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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