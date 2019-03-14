В 9 школах Новокуйбышевска «забыли» обеспечить детей-инвалидов двухразовым бесплатным питанием

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-14T17:11:58+03:00

Детей-инвалидов должны кормить бесплатно по два раза в день Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Новокуйбышевска проверила, как местные школы организуют питание для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Как выяснилось, далеко не все образовательные учреждения обеспечивают обучающихся у них детей-инвалидов бесплатным питанием.

- Согласно федеральному закону, школы должны обеспечивать детей с ограниченными возможностями бесплатным двухразовым питанием. Оно должно осуществляться за счет бюджетных средств. Однако учебные заведения не приняли необходимые меры для организации питания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Подобные нарушения надзорное ведомство нашло в девяти школах Новокуйбышевска. В связи с этим в отношении директоров этих учебных заведений были внесены представления с требованием их устранить. Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU