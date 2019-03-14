Пивовары Балтики заявляют: клиент всегда прав!

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-14T17:35:26+03:00

И еще раз напоминают об этом самарцам в День защиты прав потребителей

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Как открытая компания, «Балтика» позволяет потребителям реализовать все свои права – на качественную продукцию, на информацию о ней, на широкий выбор и на обратную связь.

Любой может обратиться в компанию по телефону «горячей линии» или через корпоративный сайт (www.baltika.ru). Эта информация анализируется и используется для усовершенствования процессов, улучшения качества продукции и новых разработок. Почти половину обращений в категории «Качество продукции» составляют мнения и пожелания потребителей относительно вкуса и аромата продукции. 30% обращений -вопросы о составе продукции, производственных процессах и знаках на этикетках. Зато 10% - благодарности и положительные отзывы о продукции.

- Для компании, которая является лидером рынка, качество - бескомпромиссное условие, - подчеркивает начальник службы интегрированной системы менеджмента ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Кирилл Купцинелли. - Это наша деловая репутация, уважение и сформированные предпочтения потребителей и, конечно, наше собственное достоинство.

Каждый желающий старше 18 лет может сам посмотреть, как на «Балтике» варят пиво, посетив завод с экскурсией. «Балтика» приветствует на своем предприятии и молодых специалистов . Всю информацию о том, что нужно для трудоустройства, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU