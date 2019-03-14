2019-03-14T17:35:26+03:00
Общество

Пивовары Балтики заявляют: клиент всегда прав!

И еще раз напоминают об этом самарцам в День защиты прав потребителей
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Производство компании "Балтика"Производство компании "Балтика"
Изменить размер текста:

Как открытая компания, «Балтика» позволяет потребителям реализовать все свои права – на качественную продукцию, на информацию о ней, на широкий выбор и на обратную связь.

Любой может обратиться в компанию по телефону «горячей линии» или через корпоративный сайт (www.baltika.ru). Эта информация анализируется и используется для усовершенствования процессов, улучшения качества продукции и новых разработок. Почти половину обращений в категории «Качество продукции» составляют мнения и пожелания потребителей относительно вкуса и аромата продукции. 30% обращений -вопросы о составе продукции, производственных процессах и знаках на этикетках. Зато 10% - благодарности и положительные отзывы о продукции.

- Для компании, которая является лидером рынка, качество - бескомпромиссное условие, - подчеркивает начальник службы интегрированной системы менеджмента ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Кирилл Купцинелли. - Это наша деловая репутация, уважение и сформированные предпочтения потребителей и, конечно, наше собственное достоинство.

Каждый желающий старше 18 лет может сам посмотреть, как на «Балтике» варят пиво, посетив завод с экскурсией. «Балтика» приветствует на своем предприятии и молодых специалистов . Всю информацию о том, что нужно для трудоустройства, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 9 школах Новокуйбышевска «забыли» обеспечить детей-инвалидов двухразовым бесплатным питанием
В Крутых Ключах произошло массовое ДТП с участием легковушек и автобусов
В Самарской области наказали водителя, который оставил двоих школьников без вещей и денег по дороге в Сызрань
Баскетболисты «Самары» в овертайме уступили «Спартаку-Приморье»
В Самаре чистка снега с крыши дома на Победе обернулась разбитым окном на первом этаже
В Самарской области грузовик сбил насмерть перебегавшую дорогу женщину
В Тольятти судью заподозрили в получении крупной взятки
В Самаре мужчина организовал подпольное казино на проспекте Кирова и попался силовикам
Катались на коньках и ездили в Москву: стало известно, чем занимались жители Самары этой зимой
Арбитраж в Москве подтвердил законность решения ФАС по делу о картельном сговоре «Самаратрансстроя» и ООО «С.И.Т.И.»
Самарский театр оперы и балета на час погрузится в темноту
Самарские военные начали готовиться к параду Победы 2019 на площади Куйбышева
В Тольятти нашли девочку, которая ушла из больницы две недели назад
"С утками все будет хорошо": орнитолог объяснил, откуда взялась стая птиц на озере в парке металлургов
В Самаре модернизируют около 300 остановок общественного транспорта
В Самаре автобус № 12 изменит схему движения из-за работ на трубопроводе
Школу в Новой Самаре собираются построить к 2020 году
В Самарской области мужчина, хранивший более 4 кг наркотиков, сымитировал приступ при задержании
Евгений Савин приезжал в Тольятти, чтобы снять выпуск про Академию им. Коноплева
Центробанк отозвал лицензию у тольяттинского "РТС-Банка"
В Самаре на заводе «Кузнецов» назначили нового руководителя
Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре вошел в число лучших в России
Власти решили узнать, нужен ли самарцам скоростной поезд до Тольятти
В Самаре светофорам на Масленникова - Подшипниковая добавят допсекции
Земфира, Монеточка, Шнур и Oxxxymiron: в Тольятти публицист и филолог Леонид Клейн прочтет лекцию о современной музыке и поэзии
В Самаре ВАЗ влетел в дерево после столкновения с Volkswagen