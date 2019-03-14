2019-03-14T18:42:59+03:00
Происшествия

Захотел миллион: в Тольятти налоговика задержали при получения взятки

Деньги ему принес руководитель одной из коммерческих организаций
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти задержали налоговика-взяточникаВ Тольятти задержали налоговика-взяточника
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В Тольятти на взятке попался 32-летний сотрудник налоговой службы Самарской области. Он попросил миллион рублей с руководителя одной из коммерческих организаций региона. Мужчина принес деньги прямо в кабинет к мздоимцу. Но об этом уже знали оперативники.

- Мужчина 1987 года рождения был задержан при получении взятки. Эти деньги предназначались для того, чтобы простимулировать задержанного совершить некие действия, входящие в его полномочия, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

У оперативников сведения о готовящемся коррупционном преступлении появились заблаговременно. Информация подтвердилась.

Сейчас следственный отдел в Автозаводском районе возбудил уголовное дело по материалам, собранным специализированным подразделением ГУ МВД РФ по Самарской области. Сейчас задержанному выбирают меру пресечения. А сотрудники полиции собирают доказательства и устанавливают тех, кто мог быть причастен в коррупционной деятельности задержанного. Мужчине грозит наказание - лишение свободы до 12 лет и штраф до 60 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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