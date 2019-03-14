2019-03-14T18:42:19+03:00
Общество

В Самаре из-за хлопка газа пострадал мужчина в квартире на Московском шоссе

На место приезжали 10 человек личного состава и две единицы техники
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Из-за хлопка газа пострадал человекИз-за хлопка газа пострадал человек
Изменить размер текста:

В Самаре сотрудникам МЧС пришлось выезжать в квартиру в доме №121 на Московском шоссе. Здесь около шести часов вечера произошел хлопок газа: мужчин готовил еду, видимо, конфорки пропускали газ, или же он забыл выключить плиту. В итоге, газовоздушная смесь загорелась. У мужчины оказались обожжены руки.

- Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Всего выезжали две машины и десять человек. К этому моменту все нормализовалось, пожара не было, сбивать огонь не пришлось, - объяснили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Сейчас проводят обследование места вызова. Видимо, специалисты должны убедиться в исправности газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Паводок 2019 в Самарской области: лед на реках будет вскрываться с 26 марта по 10 апреля
Все деньги коммерческому перевозчику: ради 210 маршрутки хотят убрать 19 муниципальных автобусов
Захотел миллион: в Тольятти налоговика задержали при получения взятки
Пивовары Балтики заявляют: клиент всегда прав!
В 9 школах Новокуйбышевска «забыли» обеспечить детей-инвалидов двухразовым бесплатным питанием
В Крутых Ключах произошло массовое ДТП с участием легковушек и автобусов
В Самарской области наказали водителя, который оставил двоих школьников без вещей и денег по дороге в Сызрань
Баскетболисты «Самары» в овертайме уступили «Спартаку-Приморье»
В Самаре чистка снега с крыши дома на Победе обернулась разбитым окном на первом этаже
В Самарской области грузовик сбил насмерть перебегавшую дорогу женщину