В Самаре из-за хлопка газа пострадал мужчина в квартире на Московском шоссе
В Самаре сотрудникам МЧС пришлось выезжать в квартиру в доме №121 на Московском шоссе. Здесь около шести часов вечера произошел хлопок газа: мужчин готовил еду, видимо, конфорки пропускали газ, или же он забыл выключить плиту. В итоге, газовоздушная смесь загорелась. У мужчины оказались обожжены руки.
- Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Всего выезжали две машины и десять человек. К этому моменту все нормализовалось, пожара не было, сбивать огонь не пришлось, - объяснили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Сейчас проводят обследование места вызова. Видимо, специалисты должны убедиться в исправности газового оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU