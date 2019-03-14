В Самаре из-за хлопка газа пострадал мужчина в квартире на Московском шоссе

СЕГОДНЯ 18:42 2019-03-14T18:42:19+03:00

На место приезжали 10 человек личного состава и две единицы техники

Изменить размер текста: A A

В Самаре сотрудникам МЧС пришлось выезжать в квартиру в доме №121 на Московском шоссе. Здесь около шести часов вечера произошел хлопок газа: мужчин готовил еду, видимо, конфорки пропускали газ, или же он забыл выключить плиту. В итоге, газовоздушная смесь загорелась. У мужчины оказались обожжены руки.

- Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Всего выезжали две машины и десять человек. К этому моменту все нормализовалось, пожара не было, сбивать огонь не пришлось, - объяснили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Сейчас проводят обследование места вызова. Видимо, специалисты должны убедиться в исправности газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU