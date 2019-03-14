Российский боец Александр Емельяненко приедет на битву в Самару 10 мая

СЕГОДНЯ 21:03 2019-03-14T21:04:55+03:00

Он примет участие в поединке в "Битве на Волге"

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выступит в Самаре 10 мая. Спортсмен, которого только 11 марта освободили из-под стражи, выступит на "Битве на Волге". Об этом он сообщил в своем инстаграме. Соперник бойца еще не известен.

- Имя оппонента пока не знаю. Когда узнаю, с кем буду драться, я с вами поделюсь информацией, - написал Александр Емельяненко.

Напомним, что скандальный спортсмен до 11 марта пребывал под стражей пока велось расследование административного дела об отказе от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. Его оштрафовали и лишили водительских прав на 1,5 года.

Также в четверг стало известно, что Александр Емельяненко стал свободным агентом. Промоутерская компании RCC разорвала сотрудничество с ним. Ближайший поединок бойца должен был состояться 4 мая, но его компания отменила.

alexemelyanenko 10 мая у меня бой в Самаре! Битва на Волге 11. @mmasamara_official

ИСТОЧНИК KP.RU