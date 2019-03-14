2019-03-14T21:04:55+03:00
Спорт

Российский боец Александр Емельяненко приедет на битву в Самару 10 мая

Он примет участие в поединке в "Битве на Волге"
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Александр Емельяненко приедет в Самару. Фото: globallookpress.comАлександр Емельяненко приедет в Самару. Фото: globallookpress.com
Изменить размер текста:

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выступит в Самаре 10 мая. Спортсмен, которого только 11 марта освободили из-под стражи, выступит на "Битве на Волге". Об этом он сообщил в своем инстаграме. Соперник бойца еще не известен.

- Имя оппонента пока не знаю. Когда узнаю, с кем буду драться, я с вами поделюсь информацией, - написал Александр Емельяненко.

Напомним, что скандальный спортсмен до 11 марта пребывал под стражей пока велось расследование административного дела об отказе от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. Его оштрафовали и лишили водительских прав на 1,5 года.

Также в четверг стало известно, что Александр Емельяненко стал свободным агентом. Промоутерская компании RCC разорвала сотрудничество с ним. Ближайший поединок бойца должен был состояться 4 мая, но его компания отменила.

alexemelyanenkoalexemelyanenko
10 мая у меня бой в Самаре! Битва на Волге 11. @mmasamara_official
19716 отметок «Нравится»665 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарская ракета "Союз-ФГ" вывела на орбиту космический корабль с американскими астронавтами на борту
Волжскому народному хору купят новый автобус для гастролей
Не хостел, а притон: в Самаре в недорогой ночлежке нашли игровые автоматы
В Тольятти родителям разрешили не платить за средства гигиены в детском саду в те дни, когда ребенок туда не ходит
Здесь весна! "Крылья Советов" прилетели в Махачкалу перед игрой с "Анжи" 15 марта 2019 года в РПЛ
Паводок 2019 в Самарской области: лед на реках будет вскрываться с 26 марта по 10 апреля
Все деньги коммерческому перевозчику: ради 210 маршрутки хотят убрать 19 муниципальных автобусов
В Самаре из-за хлопка газа пострадал мужчина в квартире на Московском шоссе
Захотел миллион: в Тольятти налоговика задержали при получения взятки
Пивовары Балтики заявляют: клиент всегда прав!
В 9 школах Новокуйбышевска «забыли» обеспечить детей-инвалидов двухразовым бесплатным питанием
В Крутых Ключах произошло массовое ДТП с участием легковушек и автобусов
В Самарской области наказали водителя, который оставил двоих школьников без вещей и денег по дороге в Сызрань
Баскетболисты «Самары» в овертайме уступили «Спартаку-Приморье»
В Самаре чистка снега с крыши дома на Победе обернулась разбитым окном на первом этаже
В Самарской области грузовик сбил насмерть перебегавшую дорогу женщину