Российский боец Александр Емельяненко приедет на битву в Самару 10 мая
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выступит в Самаре 10 мая. Спортсмен, которого только 11 марта освободили из-под стражи, выступит на "Битве на Волге". Об этом он сообщил в своем инстаграме. Соперник бойца еще не известен.
- Имя оппонента пока не знаю. Когда узнаю, с кем буду драться, я с вами поделюсь информацией, - написал Александр Емельяненко.
Напомним, что скандальный спортсмен до 11 марта пребывал под стражей пока велось расследование административного дела об отказе от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. Его оштрафовали и лишили водительских прав на 1,5 года.
Также в четверг стало известно, что Александр Емельяненко стал свободным агентом. Промоутерская компании RCC разорвала сотрудничество с ним. Ближайший поединок бойца должен был состояться 4 мая, но его компания отменила.
ИСТОЧНИК KP.RU