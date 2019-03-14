Не хостел, а притон: в Самаре в недорогой ночлежке нашли игровые автоматы

СЕГОДНЯ 21:42 2019-03-14T21:42:26+03:00

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В Самаре сотрудники прокуратуры, проводя рейд вместе с сотрудниками УМВД России по г. Самара накрыли очередной подпольный и незаконный ночной клуб. Оказалось, ч то в хостеле по адресу ул. Промышленности, 62 занимались не совсем тем, чем должны были бы

- Выяснилось, что в указанном помещении проводятся азартные игры, установлены игровые автоматы. Сейчас делается все для установления обстоятельств организации и проведения незаконной игровой деятельности, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Ход проверки контролирует прокуратура. Проверка проводилась по обращению заинтересованных лиц и жалобам граждан. Которые, как видно, подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU