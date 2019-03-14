2019-03-14T22:05:22+03:00
Общество

Волжскому народному хору купят новый автобус для гастролей

Об этом сообщил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарским артистам купят новый автобусСамарским артистам купят новый автобус
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Волжскому народному хору приобретут новый автобус для выездов на гастроли. Об этом в твиттере сообщил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. Он отвечал на вопрос депутата Михаила Матвеева.

- Автобус будет. В бюджете средства появились после внесения изменений. Впереди торги и закупка, - уточнил Филиппов.

До этого депутат поинтересовался, когда будет приобретен новый автобус, так как при выезде на гастроли хор для экономии в этом автобусе также и живет. Матвеев уточнил, что по словам артистов старый автобус постоянно ломается. Им обещали купить новый MAN. Это было еще три года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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