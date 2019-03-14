2019-03-14T22:40:38+03:00
Общество

Самарская ракета "Союз-ФГ" вывела на орбиту космический корабль с американскими астронавтами на борту

На МКС отправились космонавт Алексей Овчинин и астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Прошлый запуск оказался сорван
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарская ракета успешно вывела корабль на орбитуСамарская ракета успешно вывела корабль на орбиту
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Самарская ракета Союз ФГ успешно вывела космический корабль Союз-МС-12 на целевую орбиту. В корабле на МКС направляется три человека: космонавт Алексей Овчарин и два астронавта Ник Хейг и Кристина Кук. Они присоединятся к команде, уже работающей на космической станции. Напомним, астронавты направлялись на МКС еще 11 октября. Через две минуты после старта произошла авария с ракетой, в итоге корабль совершил аварийную посадку в степях Казахстана.

- Старт прошел успешно, корабль выведен на целевую орбиту. Космонавт и астронавты направляются к Международной космической станции. Стыковка запланирована через 6 часов, в 04:07 по московскому времени, - сообщили в Роскосмосе.

Ракета производства самарского РКЦ Прогресс успешно стартовала с площадки №1. Сегодня днем ее окропили святой водой. Третья ступень штатно отделилась в 22:23.

Прибышвим на МКС космонавтам и астронавтам предстоит провести большое количество научных экспериментов. В один из дней в космос одновременно выйдут две женщины - Энн Маклейн и Кристина Кук. 29 мая вне корабля будут работать Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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