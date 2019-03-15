2019-03-15T09:42:08+03:00
Общество

В Самаре в детской школе искусств из-за протекающей крыши обрушился потолок

По словам сотрудников заведения, незадолго до ЧП там несколько дней шел "дождь"
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Анастасия СедоваФото: Анастасия СедоваФото: Twitter.com
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В Самаре еще одна крыша не выдержала натиска весны. После неоднократных протечек обрушился потолок в детской школе искусств №14, которая находится на улице Ставропольской, 88А. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

- Вот такая печальная ситуация в ДШИ №14. Крыша течет там который год. А в этом году шел дождь с потолка несколько дней. 14 марта он обрушился. И что делать с этим? Управляющая компания молчит. Директор уже не знает в какие двери стучаться, - обратилась в Твиттере к властям местная жительница.

На жалобу самарчанки отреагировал департамент образования. По словам представителей ведомства, в этом здании находится не только школа искусств, но и другие организации, поэтому провести там ремонтные работы не так просто. Сегодня, 15 марта, в здании должны провести осмотр, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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