В Самаре в детской школе искусств из-за протекающей крыши обрушился потолок

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-15T09:42:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре еще одна крыша не выдержала натиска весны. После неоднократных протечек обрушился потолок в детской школе искусств №14, которая находится на улице Ставропольской, 88А. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

- Вот такая печальная ситуация в ДШИ №14. Крыша течет там который год. А в этом году шел дождь с потолка несколько дней. 14 марта он обрушился. И что делать с этим? Управляющая компания молчит. Директор уже не знает в какие двери стучаться, - обратилась в Твиттере к властям местная жительница.

На жалобу самарчанки отреагировал департамент образования. По словам представителей ведомства, в этом здании находится не только школа искусств, но и другие организации, поэтому провести там ремонтные работы не так просто. Сегодня, 15 марта, в здании должны провести осмотр, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Осторожно! Весна в Самаре! Как избежать снежных лавин и получить компенсацию за поврежденные авто и протекающие крыши? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU