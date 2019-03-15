2019-03-15T09:05:49+03:00
Общество

В Самарской области уничтожили 5 тонн запрещенной икры из Норвегии

Санкционную продукцию везли из Уральска в Ростов-на-Дону
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрещенную продукцию в одной из фур нашли сотрудники РоссельхознадзораЗапрещенную продукцию в одной из фур нашли сотрудники РоссельхознадзораФото: Олег ЗОЛОТО
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На днях сотрудники Россельхознадзора по Самарской и Оренбургской областям задержали фуру с 5 тоннами мороженной икры мойвы и сельди, которая была произведена в Норвегии. Согласно указу президента РФ, продукция из стран ЕС запрещена к ввозу на территорию нашей страны, поэтому ее пришлось изъять и уничтожить.

- Эту партию икры пытались завезти в Россию из Казахстана через пункт пропуска «Маштаково» в Первомайском районе Оренбургской области. Продукцию везли из Уральска в Ростов-на-Дону. Запрещенный к ввозу товар был обнаружен при досмотре фуры, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

Всю партию икры изъяли и направили на ветсанутильзавод в поселок Дубовый Умет, который находится в Волжском районе Самарской области, чтобы утилизировать ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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