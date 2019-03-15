Ректора СамГМУ Геннадия Котельникова наградили за разработку лекарства от гемофилии

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-15T08:48:15+03:00

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Ректора Самарского государственного медицинского университета, академика РАН и спикера губернской думы Геннадия Котельникова отметили наградой за разработку лекарства от гемофилии. Премию правительства России в области науки и техники ему вручили в четверг, 14 марта, в Москве.

- Группа ученых под руководством Геннадия Котельникова разработала препараты рекомбинантных факторов свертывания крови VII, VIII и IX для лечения гемофилии. По отзывам медицинского сообщества, самарские ученые совершили настоящий прорыв в лечении сложнейшего заболевания крови. Уникальные препараты уже позволили спасти сотни жизней больных гемофилией, провести им сложные операции, что раньше было невозможно, и снизить процент инвалидности среди больных гемофилией, - сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

По словам Геннадия Котельникова, препарат уже запущен в производство и используется во всех регионах России. Это лекарство позволило полностью заместить импортные аналоги и сэкономить 10 млрд рублей. Предполагается, что до 2030 года экономия составит еще 40 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU