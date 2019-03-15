2019-03-15T09:04:42+03:00
Происшествия

В Тольятти трое парней стащили из супермаркета весы

Теперь молодых людей ищет полиция
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Тольятти полицейские разыскивают троих преступников, которые дерзко похитили из супермаркета, расположенного в Автозаводском районе, весы CAS SW 11-05. Кража произошла 3 марта с 17:05 до 17:10.

- Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в помещении магазина. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас ведется розыск подозреваемых, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Приметы подозреваемых:

Молодой человек худощавого телосложения. На вид 20-25 лет, рост 165-170 см. Был одет в темные спортивные штаны, черную куртку с капюшоном, черные кроссовки с белой подошвой.

Молодой человек среднего телосложения. На вид 20-25 лет, рост 175-180 см. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кроссовки с подошвой и шнурками белого цвета.

Молодой человек среднего телосложения. На вид 20-25 лет, рост 175-180 см. Был одет в темную безрукавку, темную спортивную кофту с тремя белыми полосками на рукавах и капюшоне, темные кроссовки с белой подошвой и тремя полосками по бокам белого цвета. На голове у него была темная шапка с белой эмблемой.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем этого преступления или что-либо знает о личностях и местонахождении злоумышленников, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурная часть ОП № 22 У МВД по Тольятти - 8 (8482) 30-37-02, 8 (8482) 93-46-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

В Тольятти трое молодых людей оставили магазин без весов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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