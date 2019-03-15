В Самарской области военных проверили на готовность к сигналу о химатаке
Военнослужащих в 4 регионах Поволжья проверили на готовность к сигналу о применении противником химического оружия. В учениях приняли участие воинские части и соединения, дислоцированные в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии.
- Сигнал был объявлен рано утром. Военным нужно было в короткие сроки надеть противогазы и другие средства защиты, а также выполнить специальную обработку помещений, вооружения и военной техники, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Проверка прошла в рамках единого дня радиационной, химической и биологической защиты. В учениях были задействованы более 5 тысяч военнослужащих.
ИСТОЧНИК KP.RU