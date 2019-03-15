В Самарской области военных проверили на готовность к сигналу о химатаке

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-15T09:30:02+03:00

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Военнослужащих в 4 регионах Поволжья проверили на готовность к сигналу о применении противником химического оружия. В учениях приняли участие воинские части и соединения, дислоцированные в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии.

- Сигнал был объявлен рано утром. Военным нужно было в короткие сроки надеть противогазы и другие средства защиты, а также выполнить специальную обработку помещений, вооружения и военной техники, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Проверка прошла в рамках единого дня радиационной, химической и биологической защиты. В учениях были задействованы более 5 тысяч военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU