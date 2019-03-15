2019-03-15T09:57:13+03:00
Общество

В Новокуйбышевске теплоэнергетики совиными глазами отпугивают голубей, грачей и ворон

Используются, конечно, не настоящие части тела опасного врага для пернатых, а рисованные
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Т ПлюсФото: Т Плюс
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В Новокуйбышевске сотрудники ТЭЦ-1 придумали новый способ борьбы с голубями, грачами и воронами, которые в поисках пищи и мест для гнездования, частенько попадают на территорию энергообъектов, из-за чего возрастает риск коротких замыканий и сбоев в работе оборудования. Отпугивать птиц они решили с помощью совиных глаз, правда, не настоящих, а рисованных.

- Мы придумали, как отпугнуть пернатых без особых затрат. Мы нарисовали глаза одного из опасных врагов голубей, грачей и ворон. В роли художника выступил машинист котлов. Сейчас количество нежданных гостей заметно сократилось, - рассказал директор Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Денис Бобров.

Изображение совиных глаз поместили на мостовом кране в котлотурбинном цехе предприятия. По оценке сотрудников цеха, число птиц сократилось на 20-25%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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