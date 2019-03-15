2019-03-15T10:21:42+03:00
Происшествия

Под Самарой автоледи на Volkswagen протаранила два автомобиля и сбила пешехода

По словам полицейских, женщина не справилась с управлением в условиях снегопада
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В четверг, 14 марта, около 8:40 на 16 км трассы Самара - Волгоград в Волжском районе произошло серьезное ДТП с участием фургона, двух легковушек и пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировала 46-летняя женщина, которая управляла автомобилем Volkswagen Polo. Автомобилистка, двигаясь в условиях снегопада со стороны Новокуйбышевска в направлении Самары, не справилась с управлением и столкнулась с ВАЗ-21102, который ехал во встречном направлении. После этого иномарка продолжила движение и врезалась в грузовую "Газель", которая стояла на правой обочине. Параллельно с этим автомобилистка сбила 55-летнего пешехода, находившегося рядом с фургоном.

В результате ДТП мужчина получил травмы, с которыми его доставили в городскую больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

Автоледи врезалась в "Газель" и сбила стоящего рядом с ней мужчину

Автоледи врезалась в "Газель" и сбила стоящего рядом с ней мужчину

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области двое сельчан увели с поля 13 чужих быков
В социальных сетях сообщили о массовой драке самарских полицейских, не поделивших стажерку
«Крылья Советов» сыграют с «Анжи» в серой форме
В Самарской области разработают социальный стандарт по перевозке пассажиров
Тольятти побил рекорд по количеству стартап-команд на туре Сколково
В Самаре наказали вандала, разрисовавшего старинное здание на улице Куйбышева граффити
В Самаре улицу Ново-Садовую перекроют в районе Постникова оврага
Между Волгарем и ТЦ "Амбар" начнет ходить бесплатный автобус
В Самаре несколько автобусов временно не будут ездить по улице Магистральной
Далеко не уехал: В Самаре поймали серийного угонщика "Газелей"
В Новокуйбышевске теплоэнергетики совиными глазами отпугивают голубей, грачей и ворон
В Самарской области военных проверили на готовность к сигналу о химатаке
В Тольятти трое парней стащили из супермаркета весы