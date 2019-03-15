Под Самарой автоледи на Volkswagen протаранила два автомобиля и сбила пешехода

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-15T10:21:42+03:00

По словам полицейских, женщина не справилась с управлением в условиях снегопада

Изменить размер текста: A A

В четверг, 14 марта, около 8:40 на 16 км трассы Самара - Волгоград в Волжском районе произошло серьезное ДТП с участием фургона, двух легковушек и пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировала 46-летняя женщина, которая управляла автомобилем Volkswagen Polo. Автомобилистка, двигаясь в условиях снегопада со стороны Новокуйбышевска в направлении Самары, не справилась с управлением и столкнулась с ВАЗ-21102, который ехал во встречном направлении. После этого иномарка продолжила движение и врезалась в грузовую "Газель", которая стояла на правой обочине. Параллельно с этим автомобилистка сбила 55-летнего пешехода, находившегося рядом с фургоном.

В результате ДТП мужчина получил травмы, с которыми его доставили в городскую больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

Автоледи врезалась в "Газель" и сбила стоящего рядом с ней мужчину

ИСТОЧНИК KP.RU