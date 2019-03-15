2019-03-15T10:38:40+03:00
Общество

В Самаре несколько автобусов временно не будут ездить по улице Магистральной

Схема движения общественного транспорта изменится из-за ремонта трубопровода
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобусы будут ходить в объезд улицы Магистральной до окончания ремонтных работАвтобусы будут ходить в объезд улицы Магистральной до окончания ремонтных работФото: Архив "КП"
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В пятницу, 15 марта, в Самаре изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Их пустят в объезд из-за ремонтных работ на трубе с холодной водой диаметром 300 мм на участке улицы Магистральной от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе.

- С 13:00 автобусы № 7 и 75 будут ездить по улицам Литвинова, Макаренко до пересечения с улицей Транзитной и далее по своим маршрутам. А автобусы № 27, 27к, 217, 229, 253 будут курсировать по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургическая, Магистральная и далее по своим маршрутам, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

По направлению «в город» автобусы будут ходить по своей обычной схеме. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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