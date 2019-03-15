Между Волгарем и ТЦ "Амбар" начнет ходить бесплатный автобус

СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-15T10:56:55+03:00

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В Самаре запустят новый бесплатный автобус от микрорайона Волгарь до торгового центра "Амбар". Он начнет курсировать с субботы, 16 марта.

- Узнать автобус легко - он будет желтого цвета с логотипом "Амбар". Автобус будет делать следующие остановки: ТЦ "Амбар" - Кряж - Казачья улица - Софийская площадь - Казачья улица - Кряж - ТЦ "Амбар", - говорится в сообщении представителей торгового центра на странице в соцсети.

Первый автобус из Волгаря будет отправляться в 9:30, а последний - в 20:30. Первый рейс от ТЦ "Амбар" - 10:15, а последний - 21:15. Интервал движения автобусов составит 1,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU