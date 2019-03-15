В Самаре наказали вандала, разрисовавшего старинное здание на улице Куйбышева граффити

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-15T11:36:02+03:00

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В Самарском районе областной столицы завершился суд над граффитистом, который испортил здание культурного наследия. Речь идет о доме № 96 по улице Куйбышева, который был построен в 1917 году.

- В мае 2018 года молодой человек разрисовал дверь здания на улице Куйбышева. Суд признал его виновным в осквернении памятника культуры, - сообщили в администрации Самарского района.

Служители Фемиды назначили вандалу-граффитисту штраф. За свое "творчество" на историческом здании молодому человеку придется заплатить 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU